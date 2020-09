Trinitapoli, proclamato il sindaco Losapio: «Subito al lavoro per la pianificazione e la promozione territoriale»

TRINITAPOLI - Emanuele Pio Losapio è a tutti gli effetti il nuovo sindaco di Trinitapoli. Ieri pomeriggio, la proclamazione, in virtù dei 4.398 voti riportati alle consultazioni comunali del 20 e 21 settembre scorsi. (Diretta)

Con Losapio sindaco, proclamati i 16 consiglieri comunali. Per Rinascita Trinitapolese 3.0: Anna Marta Patruno (1.073 voti), Roberto di Feo (1.013), Maria Iannella (550), Sabrina Fiorentino (466), Giustino Tedesco (479), Antonietta de Lillo (457), Orazio Miccoli (400), Maria Montuori (316), Mino Albore (285), Ludovico Peschechera (274), Francesco di Natale (245). Per la lista “Libera Trinitapoli”: Arcangelo Barisciano (candidato sindaco), Anna Maria Tarantino (592), Giacinto Capodivento (504), Raffaella Tiziana De Pasquale (465), Andrea Minervino (429).

Pronti, via: primo giorno di scuola per gli studenti trinitapolesi e primo giorno effettivo da sindaco per Losapio. «Dopo la forte emozione - commenta -, saremo subito al lavoro per la pianificazione e la promozione territoriale, restando vicino a chi ha patito maggiormente i mesi del lockdown. La gente ha premiato gli sforzi amministrativi di questi anni, adesso dobbiamo realizzare il programma elettorale».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale