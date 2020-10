Quarta (PD): «Cambia la giunta, ma i problemi del nostro territorio restano irrisolti»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Finalmente, dopo un mese e mezzo di campagna elettorale regionale, è stata completata la squadra di governo per la città di Margherita di Savoia. Il sindaco, Bernardo Lodispoto, si è rimesso all’opera e, dopo aver fatto diverse verifiche politiche, ha nominato la “nuova” squadra di governo.

Nulla è cambiato nell’asset amministrativo, salvo il defenestramento dalla carica di vice sindaco della consigliera Galiotta eletta a furor di popolo con oltre 700 preferenze e sostituita con il consigliere Mario Braccia ed il passaggio al sempre verde Rino Camporeale del ruolo di Vice Sindaco.

Intanto mancano risposte ai tanti problemi irrisolti di questa città e ci piacerebbe conoscere le loro evoluzioni ed affrontare queste tematiche:

- la raccolta differenziata non riesce a decollare ed è a percentuali imbarazzati (siamo in attesa del nuovo bando per l’assegnazione del servizio raccolta rifiuti);

- occorre affrontare in maniera immediata il problema degli abbandoni dei rifiuti sul nostro territorio;

- occorre ampliare l’offerta dei parcheggi custoditi a pagamento; ad oggi non è stata ancora attivata la procedura per l’assegnazione del parcheggio di via Risorgimento (solo proroghe);

- mancano punti di incontro per le persone più fragili come gli anziani;

- è necessario un dragaggio del nostro porto peschereccio (ad oggi i pescatori rischiano la vita per rientrarci);

- occorre un piano immediato per la tutela e la messa in sicurezza della nostra zona umida (rischia di essere compromessa da anni di cattiva o assente manutenzione);

- è necessaria l'eliminazione delle tante barriere architettoniche presenti in città (ad oggi la città è un percorso ad ostacoli);

- è necessario un trasporto pubblico comunale di ultima generazione (ad oggi procediamo con mezzi vetusti);

- è necessaria una revisione delle aliquote Tari (ad oggi fortemente penalizzanti per non residenti e attività commerciali);

- occorre affrontare seriamente il tema della liberalizzazione delle acque madri e del suo commercio (ad oggi la commissione di valutazione è da ricercare a Chi l'ha visto).

Inoltre, chiediamo al sindaco Bernardo Lodispoto di convocare quanto prima un consiglio comunale monotematico sulla sicurezza, una misura urgente a questa emergenza, che si possa aprire un dialogo per studiare provvedimenti che possano rendere più tranquilli i giovani con dei sani valori, che in città restano la stragrande maggioranza, e le loro famiglie.

Noi continueremo a formulare questi interrogativi nelle sedi opportune, ad attuare la nostra politica, a formulare proposte nell’interesse dei cittadini; vorremmo che l’Amministrazione e il Sindaco facessero proprie queste necessità e ci dessero risposte congrue e non più rinviabili.»

EMANUELE QUARTA (Segretario Cittadino PD Margherita di Savoia)