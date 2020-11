Consiglio regionale, trasmessi i verbali delle elezioni. Mennea eletto: «Dedicato a chi crede che si può vincere senza truccare la partita»

BARI - Sono stati inviati i verbali della Corte d’Appello di Bari al Consiglio regionale della Puglia. La procedura fa seguito alla comunicazione che la stessa Corte ha inviato nelle scorse ore ai singoli candidati eletti. Dall’esito dei verbali il Consiglio regionale per l’XI legislatura sarà così composto.

Per il Partito Democratico (Piemontese Raffaele, Campo Paolo, Caracciolo Filippo, Ciliento Debora, Mennea Ruggiero, Paolicelli Francesco, Maurodinoia Anita, Parchitelli Lucia, Amati Fabiano, Bruno Maurizio, Pentassuglia Donato, Di Gregorio Enzo, Mazzarano Michele, Metallo Donato, Capone Loredana). Per la lista Con Emiliano (Tutolo Antonio, Tupputi Giuseppe, Longo Giuseppe, Lopalco Pier Luigi, Leoci Alessandro Antonio, Lopane Gianfranco, Delli Noci Alessandro, Clemente Sergio). Per i Popolari con Emiliano (La Notte Francesco, Stea Gianni, Stellato Massimiliano, Vizzino Mauro, Leo Sebastiano, Pendinelli Mario). Per Fratelli d’Italia (De Leonardis Giannicola, Ventola Francesco, Zullo Ignazio, Perrini Renato, Caroli Luigi, Gabellone Antonio). Per Forza Italia (Gatta Giandiego, Lacatena Stefano, Mazzotta Paride). Per la Lega (Splendido Joseph, Bellomo Davide, De Blasi Gianni). Per la Puglia domani (Dell’Erba Paolo Soccorso, Tammacco Saverio, Pagliaro Paolo). Per il Movimemto 5 Stelle (Barone Rosa, Di Bari Grazia, Laricchia Antonella, Galante Marco, Casili Cristian).

A questi si aggiunge l’elezione a consigliere del miglior candidato presidente non eletto Raffaele Fitto.

I verbali contenenti i risultati elettorali sono consultabili sul sito www.consiglio.puglia.it al link Elezioni regionali 2020.

«È ufficiale! - ha dichiarato sulla propria pagina Facebook il confermato consigliere regionale Ruggiero Mennea -. Dedico la mia elezione al Consiglio regionale della Puglia a chi mi è stato sempre vicino e mi ha sostenuto disinteressatamente. Alla mia famiglia e alle persone che mi amano incondizionatamente. A chi ha continuato a credere in me rivelandosi senza paura. A chi ha sofferto con me per raggiungere un traguardo che ha il sapore delle nostre forze pulite e dell’onestà. A chi crede ancora che nella vita, come in politica, si può vincere senza truccare la partita. A chi, come me, non si sente mai arrivato ed è pronto a ripartire dai blocchi. Ai cittadini di questa provincia che mi onoro di rappresentare ancora una volta con onesta, competenza e dedizione.

A chi ha raggiunto la vetta del mondo ispirandosi ad un concentrato di umiltà: “La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni”. (Leggi messaggio ai giovani, ndr)

Grazie a tutti, nonostante tutto!»

Redazione CorriereOfanto.it