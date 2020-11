Vitantonio Leone (Insieme Margherita): «Soddisfatti per l’elezione di Mennea. Il nostro contributo darà forza alla Sesta provincia»

Insieme Margherita” si congratula pubblicamente con il Dott. Ruggiero Mennea per la riconferma in seno al Consiglio regionale della Puglia ( leggi MARGHERITA DI SAVOIA - Il gruppo “” si congratula pubblicamente con il Dott.per la riconferma in seno al Consiglio regionale della Puglia (, ndr).

Aver contribuito attivamente - unitamente agli amici del Partito Democratico di Margherita di Savoia - alla sua elezione è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio che darà sicuramente ulteriore forza e prestigio alla Sesta provincia pugliese.

L’occasione è propizia per rinnovare i complimenti alla candidata Prof.ssa Anna Amorosini per l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni regionali.

Contro tutto e tutti, abbiamo raggiunto il risultato sperato. Ora, rimbocchiamoci le maniche per non deludere la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi.

VITANTONIO LEONE (Coordinatore “Insieme Margherita”)