Margherita, convocato il Consiglio comunale per lunedì 28 dicembre

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per lunedì 28 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Ratifica Delibera di Giunta n.136 del 30.11.2020. Approvazione XII variazione di bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

2. Ratifica Delibera di Giunta n.138 del 15.12.2020. Approvazione XIII variazione di bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

3. Ricognizione partecipazioni possedute - D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. TUSP.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE