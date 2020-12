San Ferdinando di Puglia, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 30 dicembre

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Si comunica che il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, in adunanza ordinaria, è convocato in presenza (con la messa in atto di tutte le misure anti contagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei DPI individuali personali, sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente presente) in prima convocazione alle ore 10.00 del giorno 30.12.2020 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31.12.2020 alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare “A” del Centro SPRAR in zona PIP, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute;

2. Approvazione bilancio consolidato 2019 del gruppo di amministrazione pubblica del Comune di San Ferdinando di Puglia;

3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 19/8/2016 n. 175. Provvedimenti e adempimenti connessi;

4. Servizio di tesoreria comunale. Approvazione schema di convenzione.

Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del Regolamento del Consiglio comunale, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale.

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabile, nella intranet Area Riservata ai Consiglieri comunali del Comune di San Ferdinando di Puglia.»

GIACOMO ROSARIO DEMICHELE (Presidente del Consiglio comunale)