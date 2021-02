Margherita, convocato il Consiglio comunale per venerdì 5 febbraio

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per venerdì 5 febbraio con inizio alle ore 17.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la prima seduta del 2021 che prevede la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco:

- Monitoraggio Corte dei Conti;

- Prelevamento fondo di riserva / Amministrazione Trasparente.

2. Addizionale IRPEF 2021 - Conferma.

3. Regolamento di polizia e sicurezza urbana. Approvazione.

4. Istituzione Canone Unico Regolamentazione Transitoria.

5. Adesione alla S.U.A. - Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Approvazione schema di convenzione.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

