Il piano di risanamento del Comune dà i suoi frutti. Lodispoto: «Premiata la nostra condotta virtuosa»

MARGHERITA DI SAVOIA - Il severo piano di risanamento finanziario perseguito dall’amministrazione Lodispoto sta dando i suoi frutti e la Corte dei Conti ne ha dato atto già nel corso del 2020, riconoscendo l’impegno dell’Ente locale nel realizzare un efficace piano di rientro.

La sfida per il 2021, dichiara il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, è quella di proseguire lungo questa strada per consentire al Comune salinaro di chiudere tutte le situazioni pregresse sul piano finanziario: «Attraverso una serie di comportamenti virtuosi - afferma - abbiamo prodotto nel corso del 2020 una chiara inversione di tendenza: ad esempio, per quanto concerne il pagamento delle utenze le quote relative al 2020 sono state tutte saldate e sono state chiuse anche le transazioni con i gestori Enel Energia (con un risparmio di 200mila euro circa), AQP (risparmiati altri 88mila euro circa) e Telecom (risparmio di 18mila euro circa). È stata raggiunta una transazione anche con l’ANCI, alla quale il Comune di Margherita di Savoia doveva le annualità dal 2002 al 2010, l’annualità del 2012 e quelle dal 2016 al 2019: in questo caso abbiamo ottenuto una rinuncia da parte dell’ANCI pari al 50% del debito, con un risparmio di 18mila euro circa. Con il Consorzio SIA è in atto una transazione mentre a seguito dell’atto transattivo con Atisale il nostro Ente ad oggi ha incassato una somma di poco superiore a 1.800.000 euro. Per quanto riguarda le somme vincolate, abbiamo recuperato una somma superiore al milione di euro relativamente sia ai lavori della fogna bianca, di cui la Regione chiedeva la restituzione a causa dei mancati adempimenti di collaudo e rendicontazione e ai quali noi abbiamo ottemperato, e sia relativi al completamento della procedura per il recupero delle somme - anticipate a suo tempo dal Comune - per la realizzazione dei pennelli a mare nel periodo 2006/2007. Infine nel corso del 2020 per la prima volta non è stato necessario far ricorso all’anticipazione di cassa, con una consistente riduzione del debito commerciale certo liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 rispetto all’esercizio precedente nonché dell’indice dei tempi medi e di ritardo dei pagamenti. Sono tutti segnali ampiamente positivi, che incoraggiano i nostri sforzi per il risanamento economico finanziario dell’Ente e che ci inducono a guardare con fiducia al nuovo anno. Ringrazio per questo tutta l’amministrazione comunale, che con serietà e senso di responsabilità ha assunto un atteggiamento virtuoso, diligente e mirato ad eliminare gli sprechi: un ringraziamento particolare, per il grande lavoro svolto, va all’assessore al bilancio Francesca Santobuono e al responsabile dei Servizi Finanziari Maurizio Lacalamita. Un ringraziamento va anche all’Ufficio Tecnico Comunale che, con grande impegno e disponibilità, si è adoperato per rendere possibile il recupero delle somme vincolate legate al settore dei lavori pubblici. Nel frattempo abbiamo già provveduto ad inviare alla Corte dei Conti la prima relazione annuale e siamo orgogliosi delle valutazioni che l’Organo di Revisione ha espresso nei confronti dell’impegno da noi profuso per la manovra di riequilibrio finanziario, invitandoci a perseverare in un percorso di risanamento definito “attendibile, veritiero, congruo e coerente”. Il nostro auspicio per il 2021 è che, proseguendo nell’ottica del risparmio e del contenimento delle spese, si possa aprire una nuova pagina creando nuove opportunità di lavoro e di miglior funzionamento della struttura comunale attraverso l’avvio di procedure concorsuali».

