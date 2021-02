Fratelli d’Italia, aperta la campagna adesioni 2021: “Insieme per un’opposizione responsabile e costruttiva”

MARGHERITA DI SAVOIA - La segreteria cittadina di Fratelli d’Italia informa la cittadinanza che sono aperte le adesioni 2021 al partito guidato a livello nazionale dall’on. Giorgia Meloni e a livello locale dall’avv. Elena Muoio. Tutti coloro che si riconoscono nei valori e nel programma di Fratelli d’Italia possono aderire all’annuale campagna di tesseramento contattando la segreteria locale al numero telefonico 370.1380110, oppure inviando una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La locale sezione di Fratelli d’Italia è sempre aperta alla condivisione, al confronto e al dialogo, non solo con gli iscritti ma con tutti coloro che hanno a cuore il bene, la crescita e il futuro di Margherita di Savoia, sia che si tratti di forze politiche o movimenti civici, sia che si tratti di semplici cittadini.

In questi ultimi due anni, abbiamo dimostrato di lavorare costantemente e fattivamente per il bene comune. Vogliamo procedere su questa via assieme a tutti coloro che intendono, come noi, porre in essere un’opposizione responsabile e costruttiva.

FRATELLI D’ITALIA (Segreteria di Margherita di Savoia)