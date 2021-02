D’Alessandro nuovo referente politico di “Con Emiliano” a San Ferdinando: «La mia esperienza al servizio della comunità»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È Domenico D’Alessandro (detto Mimmo) il nuovo riferimento politico cittadino del gruppo “Con Emiliano”. La sua nomina è stata ufficializzata ieri mattina nella sede del Consiglio regionale pugliese, alla presenza del consigliere Giuseppe Tupputi.

«Un incarico che mi inorgoglisce - il commento a caldo di Domenico D’Alessandro -, uno stimolo in più per mettere al servizio della comunità sanferdinandese la mia esperienza politico-amministrativa, attraverso questo nuovo progetto che mi vede schierato al fianco di due amici: Giuseppe Tupputi, consigliere regionale, e Giacomo Rosario Demichele, presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia. Con il loro supporto, sono certo, veicoleremo nel modo giusto le istanze e le esigenze di un territorio che subisce ancora ingerenze politico-amministrative dalle ex province di Bari e Foggia. Partiremo dall’Agricoltura, motore trainante dell’economia locale, per recuperare il tempo perso e correggere gli errori del passato; ma non dimenticheremo altri settori fondamentali: servizi sociali, industria, turismo, lavoro e formazione professionale, cultura, terzo settore e cooperazione».

«Il ruolo di Domenico D’Alessandro - ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, Giacomo Rosario Demichele - è un valore aggiunto, anche in considerazione della sua consolidata esperienza politica. Quel qualcosa in più, necessario nel coordinamento di tutte le energie nuove alimentate dai giovani attivisti del territorio, sui quali confidiamo e ci confrontiamo da tempo e dai quali sin dalla campagna elettorale abbiamo intrapreso un nuovo e rinnovato percorso politico consolidato, sfociato in importanti consensi ricevuti nella campagna elettorale delle Regionali 2021, che ha visto eletto Giuseppe Tupputi. Daremo attuazione alla politica del fare e non del dire, attraverso una sinergia politico-amministrativa che, partendo da San Ferdinando di Puglia, arrivi fino ai tavoli della Regione Puglia».

«Lo avevo detto in campagna elettorale e intendo mantenere le promesse fatte - ha concluso il consigliere regionale Giuseppe Tupputi -: non intendo dimenticare alcun comune della BAT. Con l’ufficializzazione del punto di riferimento di “Con Emiliano” a San Ferdinando di Puglia, e la prossima imminente inaugurazione della sede nel locale che già ospita il laboratorio politico, prosegue il mio impegno nella creazione di un canale diretto con la Regione Puglia, coinvolgendo uomini di esperienza e rappresentativi delle varie categorie produttive, sociali e del terzo settore, che conoscono bene il territorio. Tutti insieme dobbiamo sentirci parte integrante di questo progetto che mette al primo posto la gente comune. Le figure istituzionali sono solo il mezzo per raggiungere gli obiettivi».

Comunicato Stampa “Con Emiliano” San Ferdinando di Puglia