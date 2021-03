Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia per lunedì 22 marzo alle ore 16.30

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per lunedì 22 marzo con inizio alle ore 16.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria ed in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco: monitoraggio Corte dei Conti II semestre, pubblicato in Amministrazione Trasparente.

2. P.A.V.I. (Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari) art. 51 c. 1 L. 133/2008 - Annualità 2021 - Approvazione.

3. Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/1962, L. 865/1971 e L. 457/1976.

4. Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici. Programma degli acquisti e forniture di servizi. Approvazione.

5. Presa d’atto della determina AGER n. 502 del 31/12/2020 e della allegata relazione alla procedura di validazione del PEF per l’anno 2020 per il Comune di Margherita di Savoia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato.

6. Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

7. Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Approvazione.

8. Approvazione aliquote IMU anno 2021.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

