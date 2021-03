Ordinanza per la Domenica delle Palme, Forza Italia e PD: «Recepite le nostre osservazioni»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Ieri, con l’Ordinanza per la Domenica delle Palme, l’Amministrazione comunale è tornata sui suoi passi: a dimostrazione di come le nostre osservazioni fossero quanto mai fondate e non meramente strumentali e populiste.

Prendiamo atto con favore delle misure messe in campo dall’amministrazione comunale ed auspichiamo, per i giorni festivi a venire, soluzioni che ancor più vadano incontro - sempre nella dovuta tutela della Salute Pubblica e nel pieno rispetto delle norme emergenziali - alle esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio così come, peraltro, consentito anche dalla odierna Ordinanza n. 88 della Regione Puglia (leggi, ndr).

Nel dare atto, quindi, al Sindaco di aver prestato ascolto alle istanze degli operatori del settore e da noi manifestate, ribadiamo che ciascuno di noi sarà opposizione attenta, vigile, responsabile e propositiva, pronta a riconoscere quando le cose saranno fatte bene e altrettanto pronta a stigmatizzare e contrastare un’azione amministrativa che non sia orientata alla difesa degli interessi della Città e dei Salinari.»

FORZA ITALIA e PARTITO DEMOCRATICO (Segreterie cittadine)