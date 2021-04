Puttilli rompe il silenzio: «I consiglieri di IdeAzione hanno tradito il mandato degli elettori. L’attuale maggioranza coesa fino a fine mandato»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021 (leggi, ndr), il sindaco Salvatore Puttilli rompe il silenzio a proposito del gruppo IdeAzione Comune (composto dai Consiglieri comunali Carla Distaso, Giuseppe Dipaola e Aniello Valente) (leggi, ndr).

«Hanno scelto di tradire il mandato degli elettori, perché hanno perso il posto in Giunta - ha dichiarato il sindaco Puttilli -. Peccato! Io non ho cacciato nessuno e li ho sempre rispettati, anche in termini programmatici.

Avevano altri obiettivi, ora sono usciti allo scoperto. Vedremo quanto valgono politicamente.

Il gruppo consiliare Costruiamo Insieme e la Giunta comunale conservano i numeri (9) per governare in maniera coesa fino al termine dell’attuale mandato amministrativo e si proiettano, altrettanto coesi, alla successiva tornata elettorale comunale della primavera 2022».

Redazione CorriereOfanto.it