Convocato il Consiglio comunale per giovedì 8 aprile: sei punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per giovedì 8 aprile con inizio alle ore 16.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione ordinaria ed in prima e unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

2. Approvazione DUP 2021-2023.

3. Bilancio di Previsione 2021-2023. Approvazione.

4. Delibera Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 78/2020 - Gestione PNR Fiume Ofanto - POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.5 - Sub Azione 6.5A “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” - Intervento cod. Mir A0605.6 “Interventi di ripristino, recupero e gestione dell’area umida costiera in prossimità della foce del fiume Ofanto nei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia” - Presa d’atto approvazione progetto definitivo.

5. Attivazione conferenza di servizi relativa a variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 - Istanza ditta Valerio Lorenzo srl per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero alla Via Vittorio Veneto - Atto di indirizzo.

6. Agenzia del Demanio - Area pertinenziale dell’edificio P.L. Nervi - Proposta di vendita ai sensi dell’art. 1 c. 433 L. n. 311/2004 – Presa d’atto e indirizzo.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE