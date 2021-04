MARGHERITA DI SAVOIA - Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia, in sessione ordinaria, in prima ed unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 16.30, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Variazione n.1 - Piano Alienazioni e Valorizzazione Immobili Comunali 2021.

3. Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2020.

