Il Consiglio comunale approva il progetto definitivo riguardante le opere di mitigazione del rischio idraulico

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia, riunitosi in data odierna in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, ha approvato all’unanimità dei 14 membri dell’assise presenti (erano assenti i consiglieri comunali Antonella Cusmai, Rosa Scognamiglio e Carlo Ronzino) il progetto definitivo riguardante le opere di mitigazione del rischio idraulico nelle zone Erba dei Cavallari, Cannafesca, Foce Fiume Ofanto, I.T.T.A., Bastia ed Ischia.

Questo il commento del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «Il consiglio comunale si è riunito per deliberare su un solo argomento ma molto importante: l’approvazione di questo progetto, oltre a mitigare il rischio idrogeologico per la porzione di territorio del nostro Comune più vicina alla foce del fiume Ofanto, favorirà infatti la realizzazione di nuovi insediamenti alberghieri che daranno ulteriore sviluppo al settore del turismo, da sempre strategico per Margherita di Savoia. Nelle prossime ore emaneremo un dettagliato comunicato per ripercorrere le tappe di questo procedimento interamente condotto e portato a termine dalla nostra amministrazione e per spiegare con cura quali saranno i risultati che il provvedimento determinerà nel giro di breve tempo nel nostro tessuto economico e sociale».

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia (Video).

