Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 30 giugno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per mercoledì 30 giugno con inizio alle ore 17.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Riconoscimento DFB ex art. 194 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per quote contributi annualità 2010-2020 in favore Autorità Idrica Pugliese.

2. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 21.6.2021. Adozione misure volte a contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia Covid 19, agevolazioni finanziarie per le attività turistico ricettive. Proroga sospensione imposta di soggiorno per l’anno 2021.

3. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 9.6.2021. Approvazione 1^ variazione di Bilancio Finanziario 2021/2023.

4. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.6.2021. Approvazione 2^ variazione di Bilancio Finanziario 2021/2023.

5. Presa d’atto della determina AGER n. 204 del 22.6.2021 e della allegata relazione alla procedura di validazione del PEF per l’anno 2021 per il Comune di Margherita di Savoia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 433/2019 e del MTR allegato.

6. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2021. Modifica transitoria del regolamento per agevolazioni/riduzioni utenze non domestiche anno 2021 e relative date di versamento rate.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

