Trinitapoli, Consiglio comunale: ok a nuovi vigili e chioschi. Ecco le nuove riduzioni Tari

TRINITAPOLI - Presa d’atto della determina dell’Ager di approvazione del Pef (che resta invariato rispetto al 2020), nuovo regolamento sui chioschi e concorso per 4 agenti di Polizia locale: questi i punti approvati dal Consiglio comunale di questa mattina. Soddisfazione di tutta l'amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Emanuele Losapio e l’assessore al Bilancio, Roberto di Feo.

Importanti novità giungono dall’approvazione delle tariffe Tari: nel regolamento viene mantenuta l’esenzione per 3 anni alle nuove attività commerciali, ma soprattutto si riconosce una riduzione del 30% (già in bolletta) per le attività penalizzate dalle chiusure anti-Covid. Infine, ad arginare il fastidioso fenomeno dei roghi nelle campagne, la riduzione fino al 10% agli agricoltori che potranno certificare il corretto smaltimento degli scarti agricoli.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale