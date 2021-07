Margherita di Savoia, Consiglio comunale del 30 giugno: approvati i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 30 giugno il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, riunitosi in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, per discutere di sei argomenti all’ordine del giorno.

Erano assenti quattro consiglieri: Grazia Galiotta, Antonella Cusmai, Carlo Ronzino e Francesco Labranca.

Questi gli argomenti trattati e l’esito delle votazioni:

1. Riconoscimento DFB ex art. 194 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per quote contributi annualità 2010-2020 in favore Autorità Idrica Pugliese: approvato con 11 voti favorevoli (unanimità dei presenti poiché le consigliere Muoio e Scognamiglio non hanno partecipato alla votazione).

2. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 21.6.2021. Adozione misure volte a contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia Covid 19, agevolazioni finanziarie per le attività turistico ricettive. Proroga sospensione imposta di soggiorno per l’anno 2021: approvato all’unanimità dei 13 consiglieri presenti.

3. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 9.6.2021. Approvazione 1^ variazione di Bilancio Finanziario 2021/2023: approvato con 11 voti favorevoli e 2 astensioni (Muoio e Scognamiglio).

4. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23.6.2021. Approvazione 2^ variazione di Bilancio Finanziario 2021/2023: approvato con 11 voti favorevoli e 2 astensioni (Muoio e Scognamiglio).

5. Presa d’atto della determina AGER n. 204 del 22.6.2021 e della allegata relazione alla procedura di validazione del PEF per l’anno 2021 per il Comune di Margherita di Savoia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 433/2019 e del MTR allegato: approvato con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Muoio e Scognamiglio).

6. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2021. Modifica transitoria del regolamento per agevolazioni/riduzioni utenze non domestiche anno 2021 e relative date di versamento rate: approvato con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Muoio e Scognamiglio).

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

