Partito Democratico: «A Margherita le temperature aumentano, la TARI pure. I salinari pagheranno di più»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Aumenta la Tari 2021, salgono le tariffe per le famiglie, scendono per le imprese grazie a fondi statali.

Margherita di Savoia sembra non avere tregua per pressione fiscale esercitata dalla maggioranza “allargata” del sindaco Bernardo Lodispoto.

Dopo l’invasione delle strisce blu è arrivato il momento del rincaro della tassa sui rifiuti per i cittadini.

Salve le attività commerciali solo grazie al fondo nazionale (cosiddetto ‘fondone’) messo a disposizione dal Governo per il sostegno locale a cittadini ed imprese colpite dall’emergenza Covid, utilizzato per evitare che risentano troppo degli aumenti tariffari.

Deprimenti sono i dati della raccolta differenziata cittadina, gli abbandoni quotidiani dei rifiuti e la scarsa pulizia delle vie cittadine.

Intanto si attende da anni una nuova gara del servizio di igiene urbana, raccolta e spazzamento con una tanto auspicata rimodulazione dei servizi offerti ed un nuovo e efficiente sistema di raccolta e controllo, il quale fino ad ora ha penalizzato e mortificato i tanti cittadini che la “differenziata” la fanno in maniera puntuale.

Purtroppo, per ora l’unica certezza è che i salinari pagheranno di più, con buona pace di tutte le buone intenzioni, i post social e la sbandierata propaganda politica che nella realtà sul tema non trova riscontro se non nella visione nostalgica di alcuni sostenitori aderenti per spirito di servizio alla maggioranza “allargata”.»

PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia