Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per giovedì 15 luglio

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato per giovedì 15 luglio con inizio alle ore 15.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Sviluppo territoriale e accesso ai fondi europei, nazionali e regionali. Approvazione documento Next Generation BAT.

2. Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31.01.2020. Modifica ed integrazione.

3. Ratifica Delibera di Giunta n. 55 del 05.07.2021. Approvazione III^ Variazione di Bilancio Finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Proposta ex art. 243 quater, comma 7 bis. Rimodulazione Piano di Riequilibrio finanziario ex art. 243 bis delibera C.C. n. 29 del 3 maggio 2017. Riduzione durata e nuovo periodo 2017-2021.

5. Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 193 D.lgs 267/2000) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8 del D.lgs 267/2000.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE