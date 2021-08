Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per giovedì 19 agosto

MARGHERITA DI SAVOIA - A termini dell’art. 39 del D.lgs. 267/2000, degli artt. 13 e 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dell’art. 10 dello Statuto, ed in esecuzione al verbale di conferenza dei Capigruppo Consiliari redatto in data 12.08.2021, è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima ed unica convocazione, per il giorno 19 agosto 2021 alle ore 9.30 presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Variazione Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 - Variazione n.1.

2. Ratifica Delibera di Giunta n. 63 del 26.07.2021 - Approvazione IV Variazione di Bilancio finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.lgs 267/2000.

GIUSEPPE NAPOLETANO (Presidente del Consiglio comunale)