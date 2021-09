Fratelli d’Italia BAT, Ventola nomina i nuovi coordinatori cittadini. Michele Damato guiderà il partito a Margherita

MARGHERITA DI SAVOIA - “In attesa di svolgere i congressi cittadini, rinviati causa Covid, come del resto anche l’appuntamento nazionale di Fratelli d’Italia, Atreju”, il coordinatore provinciale e consigliere regionale Francesco Ventola ha provveduto a nominare i sette coordinatori cittadini della provincia BAT con i quali iniziare “un sinergico e condiviso cammino di organizzazione territoriale di un partito primo in Italia”.

Di seguito i nomi:

- Andria: dott. Civita Flavio Geremia;

- Trani: dott. Lima Raimondo;

- Bisceglie: avv. Spina Antonia;

- Margherita di Savoia: avv. Damato Michele;

- Minervino Murge: avv. Sergio Lucia;

- San Ferdinando di Puglia: dott. Scardigno Saverio;

- Spinazzola: sig. Todisco Sebastiano.

«Accolgo con soddisfazione e senso di responsabilità la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia per Margherita di Savoia - ha dichiarato l’avv. Michele Damato -. Pertanto mi corre l’obbligo, innanzitutto, di ringraziare il Coordinatore Provinciale, Francesco Ventola, per la fiducia accordatami che mi impegnerò a ripagare con la consueta perseveranza e dedizione. Sarà mia cura, in un’ottica pluralista e di condivisione, coinvolgere nell’attività di partito tutti i tesserati, con un particolare sguardo verso chi è o intenderà farsi espressione di Fratelli d’Italia nell’ambito del consesso rappresentativo dell’Ente locale».

GAETANO DALOISO