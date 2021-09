Trinitapoli, ecco la nuova Giunta: di Natale, Montuori e Albore. Il sindaco Losapio: «Ci siamo dati precisi obiettivi programmatici»

TRINITAPOLI - Nuovo assetto agli uffici comunali e nuovo Esecutivo di rilancio: il sindaco Emanuele Losapio questa mattina ha firmato i decreti di nomina per i tre nuovi assessori che lo coadiuveranno da oggi, per la realizzazione della fase 2 dell’amministrazione eletta quasi dodici mesi fa. Nei giorni scorsi, l’azzeramento della Giunta (leggi, ndr) aveva fatto seguito al generale riordino della pianta organica in forza all’Ente, vista la necessità di una opportuna verifica politica e di una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, ritenuta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato. Il tutto, a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell'azione amministrativa con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma e di rilanciare l’azione politica nell’esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza.

Di seguito la nuova Giunta, guidata dal sindaco Losapio, che sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni:

- Francesco di Natale (vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Politiche della famiglia);

- Maria Montuori (Sevizi cimiteriali, Natura e Verde pubblico);

- Cosimo Damiano Albore (Ecologia, Ambiente, Sport e tempo libero).

«Ci siamo dati precisi obiettivi programmatici - ha spiegato il primo cittadino - abbinando competenze e motivazioni».

Ambiziosi gli obiettivi del nuovo corso: area mercatale, asfalti nel centro cittadino ponendo mano alle strade più rovinate, ultimazione del palazzetto Mennea, nuovo arredo urbano, pianificazione urbanistica per ottenere la variante termale turistica, apertura del secondo piano del Museo degli Ipogei, ristrutturazione degli impianti sportivi stadio e campi da tennis, incremento della raccolta differenziata, documento programmatico preliminare propedeutico al nuovo piano urbanistico generale, nuovo polo per l’infanzia e nuovo asilo nido, ridistribuzione dei terreni demaniali attraverso forme di cooperazione per favorire lo sviluppo dell’agricoltura giovanile.

Il sindaco tiene per sé tutte le deleghe funzionali al completamento di questa rivoluzione nella tecnostruttura. «Un anno fa abbiamo preso precisi impegni con gli elettori - conclude Losapio - e abbiamo dato un nuovo impulso alla squadra di governo, in un’ottica di rinnovamento ed innovazione, come i cittadini ci hanno chiesto. Agli assessori uscenti, il mio ringraziamento a nome della città. Ai nuovi, auguro buon lavoro, certo che saranno funzionali e utili al progetto di crescita della comunità».

