Galiotta: «Disastro Santobuono, si dimetta!». Critiche ad altri esponenti della maggioranza: «Colpe ai cittadini? Chiedetevi se operate in maniera corretta»

MARGHERITA DI SAVOIA - «“La Politica non è un mestiere, è un servizio; ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi.”

In Politica bisogna saper ascoltare gli altri ed essere umili, solo attraverso la condivisione dei problemi e senza alzare barriere si ottengono i risultati.

Non si deve sempre comandare perché spesso si dimentica che prima di comandare bisogna saper anche ascoltare.

Per i Nostri Amministratori, i cittadini creano i problemi e gli stessi non li risolvono.

Abbiamo, infatti, il Presidente del Consiglio Comunale che non accettando un Paese così sporco, continua ad etichettare sui Social i cittadini con vocaboli poco consoni al ruolo che ricopre, dando esclusiva colpa agli stessi, senza porsi mai delle domande: ma noi Amministratori stiamo svolgendo il nostro ruolo in maniera corretta?

L’Assessore all’Ambiente dov’è e cosa fa per tenere pulito il nostro Paese?

Quali progetti, proposte, attività ha messo in corso l’assessore Piazzolla, al fine di collaborare con tutti i cittadini per avere un Paese pulito?

Durante l’ultimo Consiglio Comunale il primo punto all’ordine del giorno era l’approvazione di una proposta progettuale per la demolizione degli immobili ex Mercato Coperto, ex Scuola Media “G. Pascoli” ed ex Asilo Comunale e ricostruzione di immobili con destinazione funzionale commerciale e residenziale.

Nonostante durante la discussione siano emerse situazioni particolari, che spiegheremo dettagliatamente successivamente, l’accapo è passato con una “maggioranza allargata”.

L’Assessore al Commercio Braccia, che nei giorni precedenti il Consiglio di fronte alle rimostranze dei commercianti per la prossima costruzione di un centro commerciale in città ha pensato bene di commentare ironicamente la situazione rifiutandosi anche di ascoltarli, durante l’intero consiglio è rimasto comodamente seduto sul suo scranno senza proferire parola.

Forse Assessore nei giorni precedenti il Consiglio era il caso di placare gli animi dei commerciati, che a ragion veduta cercavano di difendere il proprio lavoro, convocando in comune un tavolo tecnico, ascoltare le loro proposte e cercare di trovare soluzioni alternative.

Ma forse questo era troppo.

E l’assessore al Patrimonio Santobuono era al corrente delle procedure di alienazione degli immobili comunali?

O anche in questo caso era occupata in situazioni non Istituzionali che le hanno impedito di seguire la vendita degli immobili?

La politica non si fa per essere chiamati assessore.

Si lavora per il Paese e se situazioni particolari non lo consentono si lasciano le deleghe.

L’Assessore Santobuono è anche titolare delle deleghe al Turismo e negli ultimi giorni ha dato il meglio di sé.

Prima non ha tutelato e cercato soluzioni nel tentativo di salvare una delle Associazioni che davano lustro al nostro paese.

Parliamo di un’associazione che era un’eccellenza per il Turismo salinaro; giovani capaci, preparati che amano la nostra Terra e che nessuno ha tutelato.

Poi ha concesso di rappresentare il Comune di Margherita di Savoia, con il benestare del Sindaco, ad un esponente dell’opposizione ad un Forum il cui intento era quello di creare un circuito turistico tra le città del sale.

Al Forum erano presenti Assessori e Sindaci delle città invitate.

Noi abbiamo mandato in rappresentanza un Consigliera di opposizione.

Non era disponibile nessun componente della maggioranza?

Eppure la partecipazione al Forum di Cervia vi è stata comunicata alcuni mesi fa.

Eravate tutti impegnati a rappresentare istituzionalmente il nostro Comune?

Dove?

Oppure alcuni componenti della maggioranza, cosa molto probabile, non erano a conoscenza del Forum?

Avete mandato a rappresentare il mio paese a chi nel 2018 disse pubblicamente che si sarebbe dimessa in caso di sconfitta elettorale perché mai avrebbe fatto la consigliera di opposizione.

Vi ricordo che nel 2018 i Salinari hanno scelto Margherita Migliore per rappresentarli.

Gli altri sono stati bocciati dai cittadini.

Consigliera di maggioranza Cusmai non si agiti troppo durante i consigli comunali, si rilassi ma soprattutto si concentri a scegliere lo scranno di maggioranza sul quale sedersi, già dal prossimo Consiglio Comunale.

Sono 9 anni che siede sempre sullo stesso scranno di opposizione.

Si sieda nei banchi di maggioranza per i prossimi 20 mesi così può dare un senso alle sue candidature e la smetta di offendere l’intelligenza dei cittadini.

Mentre Lei, Assessore al Turismo, dopo un’estate di copia e incolla, la chiusura di un’Associazione turistica e l’assenza a Cervia e la pessima sostituzione che ha fatto, da sola, ha decretato il suo grande fallimento.

Pertanto, l’unica cosa che le rimane è Dimettersi immediatamente.»

GRAZIA GALIOTTA (Consigliera comunale)