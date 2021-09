Al lavoro la nuova Giunta Losapio: «Un nuovo corso con obiettivi precisi»

TRINITAPOLI - Prima giornata di lavoro per la nuova Giunta comunale, varata nei giorni scorsi dal sindaco Emanuele Losapio. Questa mattina l’Esecutivo del nuovo slancio amministrativo ha tenuto la sua prima riunione operativa, con il vicesindaco Francesco Di Natale e gli assessori Maria Montuori e Mino Albore. (Video)

Un nuovo corso che coincide e completa il riassetto e l’implementazione della tecnostruttura di questi mesi: «Gli obiettivi sono ambiziosi e precisi - assicura il sindaco Losapio -: area mercatale, asfalti nel centro cittadino ponendo mano alle strade più rovinate, ultimazione del palazzetto Mennea, nuovo arredo urbano, pianificazione urbanistica per ottenere la variante termale turistica, apertura del secondo piano del museo degli ipogei, ristrutturazione degli impianti sportivi stadio e campi da tennis, incremento della raccolta differenziata, documento programmatico preliminare propedeutico al nuovo piano urbanistico generale, nuovo polo per l’infanzia e nuovo asilo nido, ridistribuzione dei terreni demaniali attraverso forme di cooperazione per favorire lo sviluppo dell’agricoltura giovanile».

