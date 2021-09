Fiorentino, lettera ai cittadini: «Grazie a tutti, continuerò a lavorare per far crescere Trinitapoli»

TRINITAPOLI - «Qualche giorno fa ho firmato le dimissioni da consigliere.

Circa un anno fa sono entrata per la prima volta nel Palazzo comunale come assessore, dopo poche settimane sono arrivate le restrizioni per il Covid, i primi morti, la paura, la necessità di dover intervenire accanto alla voglia di ripartire, abbiamo imposto restrizioni e nel frattempo abbiamo intercettato finanziamenti, abbiamo fatto previsioni e abbiamo regalato nuove opportunità alla nostra città.

Sono riuscita a farlo perché ho lavorato a fianco a persone che non hanno mai smesso di credere alla bellezza dei propri sogni.

Prometto a tutti che non smetterò mai di farlo, per me, ma soprattutto per Trinitapoli, perché ognuno di noi deve sempre qualcosa alla propria città.

Auguro al nostro Sindaco la forza di andare avanti, di non perdere l’entusiasmo, la sua forza, la sua onestà, la sua trasparenza. Perché solo dopo il travaglio si può gioire e godersi la nuova vita… la vita cittadina che ognuno di noi merita e che abbiamo pian piano costruito in questi mesi, grazie al lavoro di ogni singolo assessore, alla determinazione del presidente del Consiglio e alla partecipazione attiva di ogni singolo consigliere.

Per motivi lavorativi e personali non potrò per i prossimi mesi assicurare la mia presenza attiva e partecipazione all’interno del lavoro pubblico come ho fatto nei mesi precedenti quindi preferisco cedere il mio posto a persone che possano garantire la presenza attiva.

Non è stata una scelta facile, non è stato un anno facile ma abbiamo costruito cose belle nella difficoltà.

Lascio nelle vostre mani i nuovi chioschi, la movida culturale, il Gin Fest, le opportunità dei viaggi Erasmus per i giovani, la partecipazione attiva della donna, la voglia di continuare e rendere Trinitapoli quel paese che tutti ci invidiano.

Sono sicura che i cittadini capiranno e che condivideranno la mia scelta, sarò sempre al vostro fianco.»

SABRINA FIORENTINO