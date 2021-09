Dimissioni Fiorentino, le parole del sindaco Losapio: «Grazie Sabrina! Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni»

TRINITAPOLI - Sabrina Fiorentino si allontana dal Consiglio comunale, ma non dall’impegno coi trinitapolesi. E lascia in eredità all’amministrazione i frutti del suo lavoro in questi ultimi 12 mesi: «I nuovi chioschi, la movida culturale, il Gin Fest, le opportunità dei viaggi Erasmus per i giovani, la partecipazione attiva della donna, la voglia di continuare e rendere Trinitapoli quel paese che tutti ci invidiano». (Leggi)

«A Sabrina, giovane ed intraprendente imprenditrice, il nostro “grazie” più sincero - risponde il sindaco Emanuele Losapio -. È stata capace di portare il brio della gioventù, la capacità di chi vuol fare e vuol riuscire. A lei, ragazza splendida e amministratrice coscienziosa, l’augurio di realizzare tutti i sogni per i quali ha studiato e lottato e che oggi la portano a lasciare il ruolo istituzionale, ma non l’amata Trinitapoli. Anche dall’esterno continuerà a contribuire al progetto, con tempi e modi diversi da quelli dell’amministratore, ma con la passione di chi ama il proprio territorio, vuole viverci e vuole aiutarlo a crescere».

«Il domani appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni - conclude Losapio -. Nella cosa pubblica, come nella vita. Grazie, Sabrina. E in bocca al lupo».

