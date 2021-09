Trinitapoli, Consiglio comunale convocato per martedì 28 settembre. Dodici punti all’ordine del giorno

TRINITAPOLI - Domani, martedì 28 settembre, si riunirà il Consiglio comunale. Diretta streaming dalla pagina Facebook del Comune di Trinitapoli, a partire dalle ore 17.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Approvazione verbali sedute precedenti;

3) Approvazione bilancio consolidato 2020. Art. 11-bis e segg. D.Lgs. 118/2011;

4) Contributi Regionali Piano per il Diritto allo Studio 2021 e Fondo Sistema Integrato 0-6 prima quota 2021. Variazione del bilancio pluriennale 2021-2023;

5) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per contabilizzazione Fondo di anticipazione di liquidità;

6) Restituzione somme alla Regione Puglia per “Progetto comunità alloggio Camelot”.

7) Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti-aziende ed istituzioni;

8) Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 17.09.2021;

9) Interventi di manutenzione immobili comunali. Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023;

10) Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Decreto 14.01.2020. Realizzazione di area di sosta in via Mattarella. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023;

11) Prosecuzione azione di recupero dell’immobile di via Mulini e terreno comunale concessi all’A.V.S. - Atto di indirizzo;

12) Dimissioni dalla Carica di Consigliere Comunale Fiorentino Sabrina, appartenente alla Lista Rinascita Trinitapolese 3.0 - Surroga e convalida del primo dei non eletti nella medesima lista.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale