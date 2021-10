Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per sabato 6 novembre

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per sabato 6 novembre 2021 con inizio alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. P.A.V.I. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - art. 51 comma 1, L.133/2008 - Annualità 2022 - Approvazione.

3. Verifica disponibilità Aree e Fabbricati da destinare ai sensi della L. 17/1962 - L. 865/1971 e L. 457/1978 - Approvazione.

4. Programma Triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici - Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi - Approvazione.

5. Intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia ai sensi degli artt. 4 e 7 bis della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. - c.d. “Piano Casa”. Presa d’atto approvazione proposta progettuale e schema di convenzione urbanistica preordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato a termine dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e approvazione P.U.E. ai sensi della L.R. n. 20/2021 - Soggetto attuatore I.F.E. srl.

6. Ratifica Delibera di Giunta n. 81 del 28/09/2021 - Approvazione VII Variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

7. Ratifica Delibera di Giunta n. 89 del 25.10.2021- Approvazione VIII Variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

8. Riconoscimento DfB ex art. 194 D.Lgs 267/2000 lettera a) sentenza TAR Puglia Bari Sezione III numero 595 del 09.04.2021.

Per la seduta è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE