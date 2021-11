Margherita di Savoia, il Consiglio comunale approva tutti i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione nella mattinata di sabato 6 novembre 2021 per discutere di otto argomenti all’ordine del giorno. Erano assenti il capogruppo di maggioranza Gianluca Di Lecce ed il consigliere di minoranza Francesco Labranca.

La seduta si è aperta con le comunicazioni del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto, al termine delle quali ha lasciato l’aula la consigliera di minoranza Rosa Scognamiglio che non ha dunque partecipato alle successive votazioni.

Gli ulteriori argomenti all’ordine del giorno hanno dato l’esito che segue:

• P.A.V.I. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - art. 51 comma 1, L.133/2008 - Annualità 2022: approvato con 12 voti favorevoli ed una astensione da parte della consigliera Grazia Galiotta.

• Identico responso per l’accapo numero 3: Verifica disponibilità Aree e Fabbricati da destinare ai sensi della L. 17/1962 - L. 865/1971 e L. 457/1978.

• Programma Triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici - Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi: approvato con 12 voti favorevoli e 2 astensioni (Galiotta e la consigliera Elena Muoio).

• Intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia ai sensi degli artt. 4 e 7 bis della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. - c.d. "Piano Casa". Presa d'atto approvazione proposta progettuale e schema di convenzione urbanistica preordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato a termine dell'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e approvazione P.U.E. ai sensi della L.R. n. 20/2021 - Soggetto attuatore I.F.E. srl: approvato con 12 voti favorevoli, uno contrario (Galiotta) e una astensione (Muoio).

• La settima e l’ottava variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 sono state entrambe approvate con 11 voti favorevoli e 3 astensioni (a Galiotta e Muoio si è aggiunto il consigliere Carlo Ronzino).

• Il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza TAR Puglia Bari Sezione III numero 595 del 09.04.2021 è stato approvato con 10 voti favorevoli, uno contrario (Galiotta) e due astensioni (Muoio e la consigliera Antonella Cusmai) mentre il consigliere Ronzino non ha partecipato alla votazione.

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

