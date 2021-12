Angela Amoroso alla guida della Lega di Margherita di Savoia. Grimaldi: «Trainerà il partito verso traguardi sempre maggiori»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Nell’ottica di rafforzamento del partito nel territorio, anche a Margherita di Savoia, dopo un anno di commissariamento, si è deciso di individuare in Angela Amoroso la persona che può trainare il partito verso traguardi sempre maggiori - ha dichiarato Ruggiero Grimaldi, segretario provinciale della Lega -. Angela, nota professionista in città, con esperienze politiche pregresse, saprà coniugare le idee della Lega e di Matteo Salvini con le esigenze di tutti i margheritani».

«La Lega, già fortemente presente in tutta la provincia BAT e anche a Margherita di Savoia, svolgerà un ruolo fondamentale nel panorama politico cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative - ha concluso Grimaldi -. Con tutti i tesserati, i militanti e i dirigenti che negli anni hanno contribuito a far sviluppare il nostro partito nel comune salinaro, continuerà il lavoro costante, con il supporto della segreteria provinciale e della segreteria regionale, per riportare le istanze dei cittadini margheritani nelle istituzioni preposte ad accoglierle».

Comunicato Stampa LEGA BAT