Servizio di pulizia dell’Hub vaccinale, Galiotta: «Da maggio ad ottobre spesi più di 67mila euro». E poi: «Perché nessuna gara per affidare i lavori?»

MARGHERITA DI SAVOIA - “La coscienza dell’uomo politico è simile alla tela dello schermo cinematografico. Sempre bianca e immacolata, anche se sono stati proiettati molti orrori”.

Fermo restando l’importanza che riveste l’eventuale uscita dal dissesto da parte dell’Ente, vien da chiedersi, alla luce delle ultime determine di affidamento, senza il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2021 che ha assegnato al nostro Ente euro 2.877.772,68 nel 2021 ed euro 1.438.886,34 nel 2022: come si sarebbero mossi i nostri Amministratori e quale sarebbe l’attuale situazione finanziaria del Comune di Margherita di Savoia?

Con determinazione RG n.415 del 03/08/2021 è stato affidato, per le vie brevi, il servizio di pulizia presso l’Hub vaccinale istituito presso la palestra della Scuola “G. Pascoli” di n.6 moduli box per vaccinazioni, compreso i bagni, corridoi e garantendo il presidio con n.1 unità lavorativa a.m. e p.m. nella fascia oraria fra le ore 9.00 e le ore 20.00 alla Ditta/Società per un importo complessivo di euro 5.856,00 con CIG ZEF32AC70F.

Con determinazione n.504 del 28/09/2021 viene liquidata, alla Ditta/Società, la fattura n.272 del 23/09/2021 in atti al prot. 11695 del 24/09/2021 per un importo complessivo di euro 5.856,00 per i lavori eseguiti come da determinazione RG n.415 del 03/08/2021 con CIG Z7632AC6CD.

Come mai sig. Sindaco e Assessore alle Finanze, il CIG Z7632AC6CD di liquidazione fattura è diverso da quello di affidamento lavori CIG ZEF32AC70F?

Come mai sig. Sindaco e Assessore alle Finanze, come si legge nel corpo della determina, i lavori affidati con determinazione RG n.415 del 03/08/2021 riguardano n. 29 interventi effettuati dal 24/05/2021 al 19/07/2021?

L’affidamento dei lavori non dovrebbe essere dato prima dell’esecuzione degli stessi?

E come mai avete affidato n. 29 interventi effettuati dal 24/05/2021 al 19/07/2021 alla Ditta/Società che alla Camera di Commercio risulta attiva come impresa dal 19/04/2021?

Tenuto conto che nel corpo delle delibere viene spesso scritto “Dato atto che la predetta Ditta è dotata di esperienza e competenza professionale in materia” ci fate capire quale tipo di “esperienza e competenza professionale in materia” può avere una Ditta nata il 19/04/2021?

Con determinazione RG n.567 del 26/10/2021 avete affidato la prosecuzione dei lavori presso l’Hub vaccinale fino al 15/10/2021, sempre alla Ditta/Società, per un importo complessivo di euro 12.810,00 liquidando la fattura n.304 del 27/10/2021 in atti al prot.13359 del 01/11/2021 con determina n.583 del 09/11/2021.

Anche in questo caso l’affidamento viene fatto dopo l’esecuzione dei lavori.

Ma la cosa strana è che negli stessi periodi avete affidato per le vie brevi, il servizio di pulizia presso l’Hub vaccinale istituito presso la palestra della Scuola “G. Pascoli” di n.6 moduli box per vaccinazioni, compreso i bagni, corridoi e garantendo in presidio con n.1 unità lavorativa a.m. e p.m. nella fascia oraria fra le ore 9.00 e le ore 20.00 ad un’altra Ditta/Società.

Infatti, con determinazione RG n.185 del 20/04/2021 avete affidato i lavori per un importo di euro 11.712,00 liquidati con determina n.378 del 20/07/2021 vista la fattura n.293 del 09/06/2021 in atti al prot.6875 del 10/06/2021.

Anche in questo caso avete affidato la prosecuzione dei lavori presso l’Hub vaccinale fino al 15/10/2021, vedi determina n.546 del 19/10/2021 per un importo complessivo di euro 37.061,16, liquidando la fattura n.515 del 26/10/2021 in atti al prot.13356 del 01/11/2021 con determina n.582 del 09/11/2021.

Pertanto, per i periodi da maggio 2021 ad ottobre 2021, considerando che l’Hub vaccinale non era aperto tutti i giorni, avete speso euro 67.439,16.

Tenuto conto che in data 02/04/2021 la Protezione civile ha espletato sopralluogo congiunto con l’U.T.C. per definire le lavorazioni da eseguirsi nella palestra della scuola Media “G. Pascoli” per utilizzarla nella campagna vaccinale anti Covid-19, come mai non avete indetto gara per affidare i lavori, visto che i primi interventi di pulizia li avete fatti a maggio?

Per concludere: come mai avete affidato, sempre alla Ditta/Società esterna, con determina n.216 del 14/05/2021 interventi di pulizia caditoie nel centro abitato per un importo complessivo di euro 12.870,00 se, come riportato al punto 5.5 del Disciplinare Tecnico, 5.5 e al punto 1.1.5.5 del capitolato il servizio di pulizia delle caditoie nel centro abitato deve essere espletato da un’apposita squadra operativa, composta da autospurgo ed autista, coadiuvato da operatore dalla Società Sangalli?

Giusto per pignoleria: come mai avete scelto queste Ditte?

Non era opportuno, per trasparenza, indire una manifestazione d’interesse, visto che, come dice sempre Lei sig. Sindaco, “contano i fatti”?

GRAZIA GALIOTTA (Consigliera comunale)