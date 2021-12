Margherita, convocato il Consiglio comunale per martedì 14 dicembre

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per martedì 14 dicembre 2021 con inizio alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Diritto allo studio 2022.

3. Ricognizione e riconoscimento DbF pagati dal tesoriere comunale in forza di procedure esecutive anno 2021 - Legittimità e ratifica.

4. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020 art. 20. Comma 1 e seguenti, D.Lgs 175/2016 e smi. TUSP.

5. Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 98 del 06.11.2021. Approvazione IX Variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

6. Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 102 del 23.11.2021. Approvazione X Variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

7. Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 106 del 30.11.2021. Approvazione XI Variazione di Bilancio Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Per la seduta è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE