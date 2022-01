La questione ex Palazzo di Città approda in Consiglio comunale, venerdì 28 gennaio

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per venerdì 28 gennaio con inizio alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Transazione curatela fallimento SIA Srl. Atto di indirizzo.

3. Addizionale comunale Irpef anno 2022. Conferma. Determinazioni.

4. Approvazione aliquote Imu anno 2022.

5. Destinazione ex Palazzo di Città. Petizione ex art. 34 vigente Statuto Comunale.

6. Destinazione ex Palazzo di Città. Proposta ex art. 35 vigente Statuto Comunale.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE