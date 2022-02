Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per lunedì 14 febbraio

MARGHERITA DI SAVOIA - È convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 10.00 in 1^ convocazione e il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 16.30 in 2^ convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Documento preliminare alla programmazione scolastica comunale DGR Regione Puglia n. 566 del 06.04.2021. Approvazione.

2. Programma Triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici - Programma Biennale degli Acquisti di forniture e Servizi - Approvazione Variazione n. 1.

3. Gestione associata Ufficio del Giudice di Pace. Determinazioni.

4. Destinazione ex Palazzo di città. Petizione ex art. 34 vigente Statuto Comunale.

5. Destinazione ex Palazzo di città. Proposta ex art. 35 vigente Statuto Comunale.

GIUSEPPE NAPOLETANO (Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia)