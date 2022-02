Ex Palazzo di Città, le proposte di Forza Italia: «Creare una galleria commerciale e spazi per le attività socio-culturali. No al Referendum»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Il giorno 15/02 si è tenuto il Consiglio Comunale nel quale, tra i punti all’ordine del giorno, si è discusso sulla “Destinazione ex Palazzo di Città di Margherita di Savoia - Petizione ex art.34-35 vigente Statuto Comunale”.

L’idea condivisa da tutti i membri di Forza Italia ed esposta dal nostro Consigliere Comunale, il Dr. Carlo Ronzino, è quella di non destinare l’ex Palazzo di Città alla Guardia di Finanza, in quanto lo stabile vanta uno spazio maggiore di quello necessario al comando, per il quale, invece, si potrebbe trovare ubicazione nelle aree verdi site in Via Barletta, o comunque, su un sito da individuare, per la costruzione di una nuova caserma, costruita dal Ministero di competenza.

Inoltre il “vecchio comune” ricopre, da sempre, per i cittadini margheritani grande valore ed è uno dei tasselli dell’identità e della memoria storica che la popolazione non è disposta a perdere.

Sosteniamo quindi, al fine di preservare e valorizzare l’ex Palazzo di Città, l’importanza di uno studio di fattibilità, stilato da esperti e con la partecipazione dell’architetto Dr. Paolo Camporeale, per individuare possibili futuri utilizzi dell’immobile in questione.

Si potrebbe creare una galleria commerciale, ad attività ben selezionate, con marchio di qualità, previo manifestazione di interesse, affittando i locali ai richiedenti fortemente interessati, il cui canone dev’essere garantito con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, riservandosi gli spazi comuni dello stabile che potrebbero divenire lo scenario ideale per lo svolgimento di attività e manifestazioni socio-culturali.

Inoltre, vista la sua ubicazione in una posizione strategica, la creazione di un varco in corrispondenza di Piazza Libertà, favorirebbe ulteriormente l’accesso a visitatori e turisti, promuovendo l’edificio e le iniziative in esso realizzate.

Le iniziative di tipo sociale potrebbero continuare ad essere svolte all’interno della Torre delle Saline (Torrione), luogo già adibito in passato anche alla celebrazione di matrimoni civili.

Niente referendum e guerre civili che alimentano solo confusione, ma solo buon senso.»

Segreteria locale FORZA ITALIA