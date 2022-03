Manifestazione dei balneari a Roma, Forza Italia: «Difenderemo la categoria in ogni sede»

ROMA - “Forza Italia è schierata in difesa delle aziende del mondo balneare, contro qualsiasi tipo di vessazione e dispetto che venga dal governo, dalla magistratura, da autorità varie e da chiunque. Il lavoro, gli investimenti, i sacrifici fatti negli anni non possono essere archiviati da una direttiva che vuole spazzare via una peculiarità tutta italiana e stravolgere le nostre coste e la nostra storia, magari aprendo il mercato a multinazionali che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio e le nostre tradizioni.

Gli stabilimenti balneari nazionali rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro Paese e per la nostra economia turistica, vanno difesi e noi siamo pronti a farlo in ogni sede, lo abbiamo detto oggi in piazza davanti a centinaia di operatori, lo faremo in Parlamento dove nei prossimi giorni affronteremo concretamente il tema”. Lo dichiarano i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, Massimo Mallegni, Urania Papatheu, Dario Damiani, che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione della categoria a Roma.

Ufficio Stampa Sen. Dario Damiani