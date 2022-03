Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria per il giorno 14 marzo 2022 alle ore 9.30 in 1^ convocazione e il giorno 15 marzo 2022 alle ore 18.00 in 2^ convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1) Regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2) Regolamento comunale per la concessione del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e per l'istituzione dei parcheggi riservati. Modifica ed integrazione.

3) Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.

4) Bilancio di previsione 2022/2024. Approvazione.

GIUSEPPE NAPOLETANO (Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia)