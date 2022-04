Amministrative San Ferdinando, Fratelli d’Italia: «Nessun sostegno alla candidatura Puttilli. Continua il nostro percorso di discontinuità»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In vista delle prossime elezioni amministrative Fratelli d’Italia ha inteso fare una scelta di coraggio tesa a rompere i soliti schemi basati sul personalismo, schemi che tendono a non avere nessuna visione chiara di città.

È bene chiarire, viste alcune voci circolate, che non potevamo in alcun modo sostenere politicamente la candidatura (legittima ma non condivisa) oggi in campo di Salvatore Puttilli, considerato che, oltre un anno fa, Fratelli d’Italia decise di uscire dall’amministrazione Puttilli, non condividendo determinate scelte politico-amministrative.

Scelte determinate dalla volontà dei singoli, che hanno visto accantonare definitivamente i principi di democrazia e partecipazione, solo l’inizio di quella che è stato poi la conclusione dell’esperienza amministrativa terminata con lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Nel corso del tempo Fratelli d’Italia ha manifestato pubblicamente tutto il proprio dissenso verso la maggioranza Puttilli, sia rispetto alla questione Giudice di Pace e sia con riferimento alla redazione del bilancio di previsione 2021.

In merito al bilancio di previsione 2021, più volte, attraverso il gruppo consiliare Ideazione Comune, avevamo richiesto formalmente di poter condividere la stesura dello stesso, ma nostro malgrado non abbiamo mai ricevuto risposta.

Una serie di considerazioni di metodo e di gestione che ci spinge oggi a continuare il percorso intrapreso oltre un anno fa, alternativo alla passata compagine e di discontinuità, individuando la migliore soluzione possibile per la nostra comunità, in cui il bene di tutti prevalga sul bene di qualcuno.

Dott. SAVERIO SCARDIGNO (Coordinatore sezionale Fratelli d’Italia)