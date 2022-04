Distaso, Masciulli e Calorio: “Noi a sostegno di Puttilli”. Poi la diffida al coordinatore Scardigno: “Non rilasci altre dichiarazioni a nome dell’intero partito”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Caro Direttore, in riferimento all’articolo apparso oggi sulla vostra testata giornalistica, a firma del coordinatore sezionale pro-tempore di Fratelli d’Italia di San Ferdinando di Puglia (leggi, ndr), i sottoscritti Aniello Masciulli e Carla Antonia Distaso (già assessori comunali) unitamente a Mattia Calorio, in qualità di iscritti al partito di Fratelli d’Italia, ed anche a nome dei simpatizzanti al partito stesso, Mara Pomarico e Giuseppe Russo, precisano di aver già scelto (...già in cinque) di candidarsi a sostegno della lista di Salvatore Puttilli come candidato sindaco. Dunque, si diffida il suddetto coordinatore sezionale pro-tempore a rilasciare ulteriori dichiarazioni ufficiali a nome dell'intero partito che, di tutta evidenza, lui non rappresenta affatto, in questo momento.»

ANIELLO MASCIULLI, CARLA ANTONIA DISTASO, MATTIA DIEGO CALORIO