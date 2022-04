PNRR, Arianna Camporeale: «Ecco il nostro obiettivo “digitalizzazione”»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Per l’Italia il programma Next Generation EU non rappresenta solo l’occasione per realizzare una piena transizione ecologica e digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese e che riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud». Esordisce così la candidata sindaca Arianna Camporeale, che ieri è intervenuta al dibattito a tema, organizzato al Fuorigrotta dal candidato consigliere Pierluigi Dipace. (Video - Foto)

Le 6 missioni del PNRR condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali. «Le Riforme e le Missioni sono valutate sulla base dell’impatto che avranno nel recupero del potenziale dei giovani, delle donne e dei territori - ha continuato Arianna Camporeale -, e nelle opportunità fornite a tutti, senza alcuna discriminazione.

Un asse fondamentale è quello della digitalizzazione, che richiede uno sforzo particolare per colmare un divario decennale. «Servirà muoversi verso l’Identità digitale - spiega la candidata sindaca, Arianna Camporeale -, raggiungendo la totalità dei cittadini con le piattaforme esistenti per l’identificazione (CIE e SPID) e completando l’estensione dell’Anagrafe della Popolazione residente ANPR. Proiettare San Ferdinando nel futuro presuppone l’estensione del PagoPa, la possibilità di i pagamenti digitali tra cittadini e Pubblica amministrazione, promuovendo l’adozione di PagoPA. E ancora, la diffusione della App “IO” come punto di accesso preferenziale per i cittadini».

«C’è tempo fino al 2 settembre 2022 per candidare la nostra amministrazione», avverte Arianna Camporeale dell’evento che ha visto la preziosa partecipazione tecnica dell’ex sindaco di Andria, Vincenzo Caldarone, in passato anche assessore alle politiche comunitarie della Provincia di Bari. «Si vota il 12 giugno - ricorda la candidata sindaca -: è necessario dare fiducia a chi già sa quali siano le priorità, già conosce la strada e soprattutto ha una visione che consenta di cogliere l’occasione del PNRR e proiettare San Ferdinando nel presente e nel futuro».

Comunicato Stampa