PNRR, Dipace: «Visione e competenza per interventi tempestivi con Arianna Camporeale sindaca»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo avviato un processo democratico di discussione dei temi cari a questa città, conoscendone i problemi ma con l’intenzione di proporre soluzioni». L’avvocato Pierluigi Dipace ha presentato ieri la sua candidatura al Consiglio comunale, a sostegno di Arianna Camporeale sindaca. Un convegno politico ma anche tecnico (leggi, ndr), quello presso il locale Fuorigrotta, alla presenza dei candidati, e dell’esperto Vincenzo Caldarone, già assessore alle Politiche comunitarie della Provincia di Bari, a fornire i dettagli tecnici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di agricoltura. (Video - Foto)

«In questa campagna elettorale metteremo in campo visione e competenze di un gruppo di lavoro, che ha già le idee chiare su come sfruttare questo nuovo Piano Marshall rappresentato dal PNRR - ha aggiunto Dipace -. I tempi sono ristretti ma l’occasione è favorevole per realizzare una progettualità di cui non solo il Comune di San Ferdinando ha bisogno, ma necessita l’Italia intera. Ciascuno faccia la sua parte».

Comunicato Stampa