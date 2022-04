Pestillo (ViviAmo San Ferdinando): «I cittadini saranno protagonisti attivi nelle scelte amministrative»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È stata presentata ufficialmente alla città la candidatura a sindaco di Elena Pestillo, leader della lista civica ViviAmo San Ferdinando, che ha voluto condividere con i sanferdinandesi quelle che sono le basi del progetto. (Leggi - Video - Foto)

Il progetto civico “ViviAmo San Ferdinando”, condiviso dall’associazione politico culturale Impegno Comune e da altre forze politiche, coniuga l’entusiasmo, la professionalità e la voglia di mettersi al servizio della città, di alcune personalità della società civile, con l’esperienza dei 5 Consiglieri uscenti, i quali spinti da un forte senso di responsabilità nei confronti della città hanno ravvisato la necessità di intraprendere un cammino che possa portare la nostra San Ferdinando a recuperare uno spirito di comunità e di coesione sociale in grave crisi.

Principi fondamentali del progetto, oltre ai punti programmatici condivisi ed imprescindibili che nell’immediato saranno presentati alla città, sono la compartecipazione, la condivisione, il reciproco confronto e l’azione verso l’altro. «Un agire politico che metta al centro il cittadino non più destinatario passivo di decisioni prese dall’alto ma che possa incidere nelle scelte come protagonista attivo, con un occhio sempre attento al bellissimo e fondamentale mondo dell’associazionismo; un ambito che sento molto vicino essendo stata per molti anni parte attiva nel mondo dell’associazionismo cattolico e sociale», ha dichiarato Elena Pestillo.

Un’impostazione necessaria per mettere fine alle politiche clientelari finalizzate al solo mantenimento del consenso ed inaugurare una stagione nella quale i diritti siano esigibili a prescindere ed a cui tutti abbiano accesso.

La valorizzazione della cultura in senso ampio e la sostenibilità nella crescita del territorio (economico-turistico), attraverso una seria programmazione per l’utilizzo delle risorse dei fondi Europei (PNRR), rappresentano un obbiettivo primario.

Crediamo fermamente che, per rendere tangibili tali obbiettivi, la pluralità delle idee va intesa solo come ricchezza e valore aggiunto.

Sentiamo forte l’impegno e la responsabilità di immaginare il futuro del nostro Paese attraverso le scelte che faremo.

Comunicato Stampa ViviAmo San Ferdinando