Forum Legalità, Arianna Camporeale (Città Futura): “Necessario scegliere una classe dirigente pulita, con una visione e con dei valori”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’Auditorium della Biblioteca comunale è ancora una volta gremito per l’evento della lista “Città Futura”. In calendario questa sera il tema della legalità e dei rischi di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Ad affiancare la candidata sindaca Arianna Camporeale ed il candidato al Consiglio comunale Andrea Patruno, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito e Leonardo Palmisano, scrittore ed autore di inchieste sul tema. (Video)

«È sempre utile parlarne - commenta Patruno -. L’abbiamo fatto con personalità eccezionali quali Bonito e Palmisano: ci hanno dato una mano a capire il fenomeno, per individuare i percorsi virtuosi da attuare, a partire dal sociale e dalla prevenzione tra i giovani. È un tema che va oltre una campagna elettorale, oltre uno schieramento. È un argomento che riguarda e coinvolge tutta la comunità cittadina».

«Chi si candida alla guida della città - sottolinea la candidata sindaca Arianna Camporeale - deve tenere bene a mente il contesto nel quale viviamo e deve avere le spalle larghe per respingere ogni eventuale attacco. In questo comprensorio la malavita soppianta man mano l’economia sana e la uccide: per questo va contrastata. C’è la necessità di rinforzare la normativa e scegliere una classe dirigente pulita, con una visione e con dei valori. Ed è utile potenziare quella rete della legalità, come il “Patto per la Legalità” sottoscritto di recente dal Comune di San Ferdinando con la Prefettura, (leggi, ndr) coinvolgendo la parte sana ed operosa del territorio».

Comunicato Stampa Città Futura