Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia in sessione ordinaria per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 17.00 in 1^ convocazione e il giorno 30 aprile 2022 alle ore 9.00 in 2^ convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Approvazione Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2021.

2. Ricognizione e riconoscimento DbF pagati dal Tesoriere comunale anno 2021 in forza di procedure esecutive - Legittimità e riconoscimento per ratifica ex art. 194 lett. a) Tuel - Integrazione e rettifica D.C.C. n. 55 del 14.12.2021.

3. Regolamento TARI - Approvazione “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”.

4. Regolamento del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie - Approvazione.

GIUSEPPE NAPOLETANO (Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia)