Ripartiamo Insieme, buona la prima. Puttilli: «L’agricoltura sanferdinandese avrà tutte le potenzialità per raccogliere le sfide che ci attendono»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Auditorium gremito e interventi di altissimo livello tecnico-amministrativo per la prima uscita della lista “RIPARTIAMO INSIEME Puttilli Sindaco” a San Ferdinando di Puglia.

Il candidato sindaco Salvatore Puttilli, unitamente ai candidati al Consiglio comunale Enrico Frisani e Salvatore Stella hanno discusso, in termini programmatici, di agricoltura 4.0 e agricoltura sostenibile, due concetti interconnessi e innovativi nel settore che proiettano l’agricoltura del nostro paese verso un migliore e più aggiornato concetto di produzione, tutelando la qualità e le risorse ambientali in un’ottica di filiera corta. Forte è emersa l’esigenza ad incentivare gli imprenditori agricoli ad applicare e sviluppare tali concetti per un salto verso il futuro. (Foto)

Gli esponenti di Confagricoltura (Angelo Ippolito e Gianni Porcelli) hanno illustrato le irripetibili opportunità, in termini di finanziamenti (PSR e PNRR), che i prossimi mesi vedranno la luce e su cui occorrerà farsi trovare pronti.

Il consigliere regionale Giuseppe Tupputi, a sua volta, ha illustrato le azioni recentemente messe in campo dalla Regione ed in particolare la proposta di legge per l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura della Puglia (Ageap), quale ente strumentale istituito dalla Regione Puglia per svolgere funzioni di organismo pagatore regionale. L’obiettivo? Quello di gestire gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dai fondi europei agricoli.

“Mai come questa volta - ha dichiarato il candidato sindaco Salvatore Puttilli -, grazie a candidati e professionisti del settore come Enrico Frisani e Salvatore Stella, l’agricoltura sanferdinandese avrà tutte le potenzialità politico-amministrative per raccogliere le sfide che ci attendono. La sfida delle giovani menti, su cui ho scommesso, su cui abbiamo scommesso e che ha indispettito gli irresponsabili protagonisti dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale a pochi mesi dal voto”.

Comunicato Stampa “RIPARTIAMO INSIEME Puttilli Sindaco”