Commissariata la sezione di Fratelli d’Italia a San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Il coordinatore provinciale Francesco Ventola (come da sempre avviene nel partito di Fratelli d’Italia), a seguito della candidatura a consigliere comunale del dott. Saverio Scardigno - già commissario cittadino del partito - e della libertà di scelta esercitata da iscritti del partito a sostenere due candidati sindaco alternativi, preso atto delle diverse posizioni assunte e della volontà di non convocare l’assemblea degli iscritti finalizzata a coinvolgerli in una decisione univoca del partito, ha revocato l’incarico di commissario allo stesso dott. Scardigno avocandolo a sé fino a nuove determinazioni.»

Comunicato Stampa Fratelli d’Italia BAT