Comunali Margherita 2023: nasce il laboratorio politico “Identità Salinara”

MARGHERITA DI SAVOIA - «In un momento di particolare difficoltà per il Paese, che soffre le scelte politiche inadeguate di una Amministrazione incapace di offrire soluzioni ai problemi dei cittadini e che ha smesso di ascoltarli, concentrandosi sul contrasto degli avversari politici, da identificare come nemici anche personali:

- vista la fattiva esperienza, non ancora conclusa, del Comitato referendario “Articolo 9 per Margherita” che incoraggia l’istituzione di un laboratorio politico che si preoccupi, tra le altre, di dare vita ad un confronto aperto sui problemi che attanagliano il nostro paese e che contribuisca a promuovere una visione di futuro per questo territorio, a restituire servizi alle persone fragili, a creare infrastrutture per i nostri giovani e per le famiglie salinare e soprattutto a riportare il cittadino al centro dell’azione politica;

- che con tale iniziativa si intende promuovere una dialettica politica capace di una convergenza progettuale e che, data la gravità della situazione, vale anche ad evitare una sterile contrapposizione frontale fra i vari schieramenti che esporrebbe il paese e gli elettori ad una scelta poco consapevole oltre ad accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica;

- che saremo presenti alle prossime elezioni amministrative del 2023 con un programma elaborato dai cittadini e con una proposta programmatica condivisa e che per questo è necessario mettere in campo una modalità di confronto e lavoro comune da mettere in atto a livello locale.

In definitiva, il laboratorio che si va ad istituire con la sottoscrizione del presente documento da parte di un referente per ogni gruppo, dovrà condurre un processo di sintesi e di mediazione tra le diverse componenti e le molteplicità di pensieri e sensibilità ivi rappresentate, restando aperto al contributo di tutti coloro che ne condivideranno il modus operandi.

Si individuano quali referenti i Sigg.ri: Ronzino Cosimo Damiano, Tozzi Mario Fiorello, De Vincenziis Nicola, Daloiso Gaetano. I quali rivestiranno il ruolo di interlocutori e vigileranno sulla elaborazione delle proposte programmatiche.»

Comunicato Stampa Laboratorio politico “Identità Salinara”