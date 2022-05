Le candidate di Ripartiamo Insieme illustrano il programma delle Politiche Sociali. Puttilli: “Pronti a raccogliere la difficile sfida del governo cittadino”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Secondo appuntamento con i Forum per la lista RIPARTIAMO INSIEME. Unitamente al candidato sindaco Salvatore Puttilli, sono intervenute al Forum sulle Politiche Sociali le candidate al Consiglio comunale Teresa Cramarossa, Carla Distaso, Arcangela Napoletano, Mara Pomarico e Lucrezia Terlizzi (assente la candidata Lorena Tunzi per un’indisposizione dell’ultima ora). (Foto)

Le cinque candidate, un mix di competenze ed esperienza in campo legale e socio-educativo, hanno brillantemente relazionato, in termini programmatici, su quelli che saranno gli assi portanti del nuovo Piano regionale delle Politiche Sociali recentemente approvato: sistema del welfare d’accesso, politiche familiari e tutela dei minori, invecchiamento attivo, politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della non autosufficienza, promozione dell’inclusione sociale e contrasto alla povertà, prevenzione e contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne e minori, pari opportunità e conciliazione vita-lavoro.

“Sono particolarmente orgoglioso della composizione della nostra lista - ha dichiarato Salvatore Puttilli, candidato sindaco -, saremo in grado di raccogliere la difficile sfida del governo cittadino in questo momento storico. Mi pongo alla guida di questo gruppo per guidare un processo di crescita della nostra comunità che non può evidentemente prescindere dalla qualità e dalla rappresentatività dei suoi futuri protagonisti”.

Comunicato Stampa “RIPARTIAMO INSIEME Puttilli Sindaco”